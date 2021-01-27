Оглашена экспортная цена на российский газ в 2025 году

Худший сценарий предполагает избыток газа на европейском рынке и средние цены на нефть

Стоимость российского газа, поставляемого на экспорт, будет находиться в 2025 году в диапазоне от 146 до 211 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из проекта генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 году.

Худший сценарий предполагает избыток газа на европейском рынке и средние цены на нефть. По этой причине средние экспортные цены в данном случае составят 146 долларов США за тыс. куб. м в 2025 году и 163 доллара США за тыс. куб. м в 2035 году. В среднем сценарии стоимость газа ожидается на уровне 163 и 193 долларов США за тыс. куб. м в 2025 году и 2035 году соответственно.

"В высоком сценарии экспортные цены на газ при поставках в дальнее зарубежье (в ценах 2019 года) составят 211 долларов США за тыс. куб. м в 2025 году и 256 долларов США за тыс. куб. м в 2035 году. Динамика цен обусловливается более высокими темпами роста спроса на газ на основных региональных рынках, более высоким уровнем цены на нефть и ростом замыкающих затрат на поставки газа на основные региональные рынки", - говорится в документе.

Там также сказано, что экспорт российского газа, как трубопроводного, так и в сжиженном виде будет расти в перспективе до 2035 года.

Так, в 2020 году Россия поставила на экспорт 253 млрд куб. м газа, говорится в документе. В 2025 году этот показатель составит, как ожидается, 299-361 млрд куб. м, в 2030 году - 339-463 млрд куб. м, в 2035 году - 339-480 млрд куб. м. В минимальном сценарии рост экспорта к 2035 году к уровню 2020-го составит 34%, в оптимистичном прогнозе рост может составить 1,8 раза, следует из документа.

При этом в нем отмечается, что период после 2025 года характеризуется неопределенностью для прогнозирования экспорта газа.

"Газпром" в 2020 году экспортировал в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд куб. м. На фоне пандемии показатель снизился на 10% к уровню 2019 года.

Импорт центрально-азиатского газа в РФ в 2021 году планируется увеличить до 26,6 млрд куб. м, а в 2022-2035 годах - снизить до 25,8 млрд куб. м.

Согласно документу, в 2020 году импорт газа из Центральной Азии, по предварительным оценкам, составил 26 млрд куб. м.

Прогноз по импорту центрально-азиатского газа одинаков для всех трех сценариев.

Согласно газовой стратегии, Россия в 2020-2035 годах может увеличить поставки газа из Туркмении до 5,5 млрд куб. м в год и Узбекистана до 8 млрд куб. м в год в сравнении с объемами 2019 года.

Поставки газа из Туркменистане в Россию в 2019 году составили 4 млрд куб. м. В Узбекистане в 2019 году было закуплено 7,7 млрд куб. м российского газа.

При этом импорт газа из Казахстана планируется в 2021 году на уровне 13,1 млрд куб. м, в 2022-2035 годах - 12,3 млрд куб. м. В 2019 году из Казахстана было импортировано 14,2 млрд куб. м газа, в 2020 году - 12,5 млрд куб. м, следует из проекта генсхемы.