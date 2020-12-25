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Оглашена дата запуска газопровода "Балканский поток" в Сербии

Оглашена дата запуска газопровода "Балканский поток" в Сербии Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока"
Энергетика
25 декабря 2020 г. 18:08
Оглашена дата запуска газопровода Балканский поток в Сербии

Газопровод "Балканский поток" в Сербии (продолжение "Турецкого потока") заполнен газом, официальный запуск состоится 30 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам на аэродроме Батайница президент Сербии Александар Вучич.

"Пробный газ прошел через газопровод. Мы не поднимали большой шум вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал, - заявил Вучич. - Перед самым концом года мы устроим небольшой праздник, я думаю, отметим этот день".

Президент Сербии добавил, что страна получит "газ от болгарской до венгерской границы, построен новый газопровод, новые трубы, все новое". "После этого нам останется сделать вторичную газификацию, провести газ до городов Вране, Валево, а также до многих других малых город и на востоке страны, и на юго-западе. Проведем газ, чтобы мы могли привести туда новые фабрики, инвесторов, а также снабжать газом население. Много работы было в этом году, нелегко было успеть, но это стратегические и ужасно важные вещи для развития нашей страны", - заключил Вучич.

Ранее президент по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщал, что Сербия пустит газ по "Балканскому потоку" 29 или 30 декабря. Комментируя возможные санкции США из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против "рэкета во внешней политике" и отметил, что никто "не смеет запрещать <...> на своей земле закапывать трубы в землю" и покупать более дешевое топливо.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд кубометров газа в год.

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