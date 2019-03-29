Оглашена дата начала поставок газа в рамках второй фазы TANAP

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли участии в собрании членов правления TANAP, которое прошло в Анкаре.

Как сообщили Report в SOCAR, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние проекта TANAP.

Было отмечено, что работы по эксплуатации участка TANAP до города Эскишехир, а также по строительству участка до границы с Грецией реализуются с опережением графика. Строительные работы на сухопутном участке завершены и сейчас ведутся завершающие пуско-наладочные работы. В целом, прогресс по обеим фазам проекта достиг 99,5 процента. С 15 апреля планируется начать заполнение газом участка от Эскишехира до турецко-греческой границы.

Наряду с этим было подчеркнуто, что работы ведутся на основе международных стандартов, с соблюдением всех требований безопасности.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) призван поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.