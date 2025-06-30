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Оглашен пиковый объем добычи на нефтяном месторождении "Карабах"

Оглашен пиковый объем добычи на нефтяном месторождении "Карабах" Пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.
Энергетика
30 июня 2025 г. 11:32
Оглашен пиковый объем добычи на нефтяном месторождении Карабах

Пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно расчетам, основанным на данных агентства, годовой объем добычи на месторождении на пике превысит 2,7 млрд баррелей.

Ранее сообщалось, что начало добычи первой нефти с месторождения "Карабах" запланировано на 2029 год.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашения о приобретении долей в двух проектах.

Первый проект - это месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. Второй - перспективный блок Ашрафи–Дан Улдузу–Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35% участия, оставшиеся 65% остались у азербайджанской госкомпании. BP будет выступать оператором обоих проектов.

По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Peak production level at Karabakh oil field revealed
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" yatağında neft hasilatının pik səviyyəsi açıqlanıb

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