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Оглашен объем транзита азербайджанской нефти через Россию в 2020 году

Оглашен объем транзита азербайджанской нефти через Россию в 2020 году Российские нефтяные компании в 2020 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 24,1%
Энергетика
13 января 2021 г. 19:57
Оглашен объем транзита азербайджанской нефти через Россию в 2020 году

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2020 году составил 219,16 млн т, что на 11,8% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,39 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье в минувшем году всего было экспортировано 195,37 млн т нефтяного сырья (из них 175,62 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 43,53 млн т.

В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 17,03 млн т российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года экспорт снизился на 15,9%. Среднесуточный экспорт составил 4,03 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе «Транснефти» в прошлом году отгружено 32,96 млн т российского нефтяного сырья (в декабре — 2,56 млн т), Приморск — 33,17 млн т (2,5 млн т), СМП Усть-Луга — 13,89 млн т (599,34 тыс. т), Новороссийск — 10,16 млн т (532,36 тыс. т).

НК «Роснефть» в 2020 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 96,55 млн т (в декабре — 6,99 млн т), «Сургутнефтегаз» — 25,97 млн т (2,03 млн т), «Лукойл» — 18,5 млн т (1,48 млн т), «Татнефть» — 8,27 млн т (636,26 тыс. т), «Газпром нефть» — 7,5 млн т (555,96 тыс. т).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в истекшем году отгрузили в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» 15,77 млн т нефти (в декабре — 1,31 млн т).

Транзит Казахстана в 2020 году составил 15,6 млн т (в декабре — 1,38 млн т), Туркменистана — 2,32 млн т (213,44 тыс. т), Беларуси — 1,22 млн т (143,8 тыс. т), Азербайджана — 613,29 тыс. т (84,72 тыс. т).

Российские нефтяные компании в 2020 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 24,1% — до 13,35 млн т. Экспорт в Беларусь снизился на 24,1% — до 13,35 млн т сырой нефти.

Отметим, что в декабре 2020 года в ЕС снизился спрос на российскую нефть марки Urals. По итогам ноября 2020 года Китай также снизил импорт нефти из РФ.

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