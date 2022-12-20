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Оглашен объем поставки азербайджанского газа в Румынию в I квартале

Оглашен объем поставки азербайджанского газа в Румынию в I квартале До 1 апреля 2023 года румынская компания "Romgaz S.A." закупит до 300 млн кубометров азербайджанского газа.
Энергетика
20 декабря 2022 г. 18:35
Оглашен объем поставки азербайджанского газа в Румынию в I квартале

До 1 апреля 2023 года румынская компания "Romgaz S.A." закупит до 300 млн кубометров азербайджанского газа.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на ICIS. В период с 1 января по 1 апреля 2023 года ежедневные поставки ожидаются на уровне до 4,2 млн кубометров.

Поставки осуществляются на основе подписанного между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и "Romgaz S.A." контракта на поставку спотовых объемов в зимние месяцы.

Объемы газа будут доставлены из Турции в виртуальную торговую точку Греции (VTP). Далее он будет отправлен в Болгарию через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и обратно в Румынию в точке соединения на Трансбалканском коридоре.

Отметим, что газопровод Греция-Болгария (IGB) введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Volume of Azerbaijani gas exports to Romania in 1Q23 revealed
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