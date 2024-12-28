Офис президента Украины прокомментировал получение первой партии СПГ из США

Украина впервые получила сжиженный природный газ из США, который поставили через Грецию.
Как передает Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Это не просто груз - это стратегический шаг", - сказал он.
Партия в объеме примерно 100 млн кубометров газа или 1 ТВт-ч энергии на борту "Gaslog Savannah" прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром. СПГ будет регазифицирован и передаваться через газовые сети Европейского Союза и Украины. Эта поставка является частью более глобальных мер, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и Европы путем уменьшения зависимости от российского газа.