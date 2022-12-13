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Официальный представитель BP: При выборе кадров стараемся отдавать предпочтение молодежи

Официальный представитель BP: При выборе кадров стараемся отдавать предпочтение молодежи Компания BP стремится нанимать на работу больше молодых людей, отдавая особое предпочтение недавним выпускникам вузов.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 14:37
Официальный представитель BP: При выборе кадров стараемся отдавать предпочтение молодежи

Компания BP стремится нанимать на работу больше молодых людей, отдавая особое предпочтение недавним выпускникам вузов.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на II ежегодном инновационном саммите, организованном ООО “PASHA Holding” в Баку при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Сформировались определенные стереотипы, связанные с привлечением к сотрудничеству образованных людей. Считаю, что энергетическая компания должна взять на себя ряд обязательств. Например, мы взяли на себя обязательство внедрить политику "нулевого углерода" до 2050 года, загружать данные в "облако". Считаю, что когда грамотность, знания молодого поколения сочетаются с опытом старших инженеров, можно добиться очень хороших результатов", - отметил он.

Официальный представитель BP также отметил, что запуск в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" может повлиять на рост добычи: "А это значит, что доходы увеличатся, и мы сможем вложить часть этих средств в декарбонизацию".

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Версия на английском языке BP official: 'We are trying to hire more young people'
Версия на азербайджанском языке BP rəsmisi: "Daha çox gəncləri işə götürməyə çalışırıq"

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