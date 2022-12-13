Официальный представитель BP: При выборе кадров стараемся отдавать предпочтение молодежи

Компания BP стремится нанимать на работу больше молодых людей, отдавая особое предпочтение недавним выпускникам вузов.

Компания BP стремится нанимать на работу больше молодых людей, отдавая особое предпочтение недавним выпускникам вузов.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на II ежегодном инновационном саммите, организованном ООО “PASHA Holding” в Баку при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Сформировались определенные стереотипы, связанные с привлечением к сотрудничеству образованных людей. Считаю, что энергетическая компания должна взять на себя ряд обязательств. Например, мы взяли на себя обязательство внедрить политику "нулевого углерода" до 2050 года, загружать данные в "облако". Считаю, что когда грамотность, знания молодого поколения сочетаются с опытом старших инженеров, можно добиться очень хороших результатов", - отметил он.

Официальный представитель BP также отметил, что запуск в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" может повлиять на рост добычи: "А это значит, что доходы увеличатся, и мы сможем вложить часть этих средств в декарбонизацию".