Официальный представитель SOCAR Energy Ukraine: Мы называем посетителей не клиентами, а гостями

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, уже инвестировала в страну более 300 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью украинским СМИ генеральный директор компании Эльчин Мамедов.

По словам Мамедова, компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и готова увеличивать инвестиции в рамках как оптового, так и розничного направлений: "Как представители международной корпорации, мы заинтересованы в прозрачности ведения бизнеса".

Говоря о деятельности компании, Э.Мамедов отметил, что компания не гонится за количеством и быстрым развитием: "Для нас главное - довести до совершенства те процессы, которые уже существуют. Когда мы выходили на рынок Украины, мы мечтали, чтобы сервис SOCAR соответствовал уровню пятизвездочных отелей, чтобы люди приезжали на заправки не только за топливом для автомобилей, но и за впечатлениями. Поэтому главной задачей было, есть и остается - удержать первенство именно в этом. Быть примером для подражания".

Он также подчеркнул, что по итогам 2017 года именно эти заправки стали лидерами среди автозаправочных комплексов страны: "К тому же они постоянно удивляют своих клиентов высокотехнологичными решениями: изучают возможности применения технологии блокчейн в топливном ритейле, запускают виртуальную экскурсию по заправочным комплексам, развивают экологические проекты и пр.".

Гендиректор отметил, что за восемь лет работы в Украине SOCAR немало сделал, чтобы познакомить украинцев с культурой, обычаями, национальными праздниками Азербайджана. "Традиционные азербайджанские мотивы удачно вплетены в дизайн АЗС, в оформление упаковок блюд и напитков. Даже посетителей здесь называют не клиентами, а гостями", - добавил он.