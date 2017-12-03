Официальный представитель BP: В 2018 г. начнется доставка в Европу газа с месторождения "Шахдениз"

Тбилиси. 3 декабря. REPORT.AZ/ "BP Грузия завершила строительные работы по "Южному газовому коридору" на территории Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил президент BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция Гарри Джоунз (Gary Jones).

По его словам, проекты, предусмотренные в рамках "Южный газового коридора" реализуются в соответствие с установленным графиком и в рамках оговоренного бюджета. Механические работы по этому маршруту полностью выполнены. Можно сказать, что трубопровод готов.

"Думаю, что во второй половине 2018 г. газ мы сможем начать доставлять газ с месторождения "Шахдениз" через территорию Грузию в Европу", - подчеркнул Г.Джоунз.