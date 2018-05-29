Официальное открытие Южного газового коридора состоится сегодня

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоится официальная церемония открытия первой части проекта Южного газового коридора.

Как сообщает Report, будет введен в эксплуатацию первый из входящих в проект трубопроводов – расширенный Южно-Кавказский трубопровод.

Тем самым откроется первая часть Южного газового коридора, а по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу пойдет первый газ.

Проект Южного газового коридора стоимостью 40 млрд долларов предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который планируется добывать в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Основными компонентами Южного газового коридора являются проект "Шахдениз-2", проект расширения Южно-Кавказского трубопровода, строящийся в Турции Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (TAP), проложенный по территории Греции, Албании и морскому дну Адриатического моря.

Проект расширения Южно-Кавказского трубопровода включал строительство нового трубопровода на территории Азербайджана, двух новых компрессорных станций в Грузии. Окончательное инвестиционное решение по данному проекту было принято одновременно с "Шахдениз-2" 17 декабря 2013 года. Проект оценивается в 4,7 млрд долларов. 20 сентября 2014 года состоялась церемония закладки фундамента.

Церемония открытия участка TANAP до Эскишехира ожидается 12 июня. Таким образом, первый газ по TANAP поступит на турецкий рынок в следующем месяце. Последний компонент ЮГК – TAP будет введен в эксплуатацию в начале 2020 года.