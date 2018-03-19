Одну из встреч в рамках ОПЕК + предложено провести в Баку

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку может состояться одна из встреч Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств вне картеля.

Как сообщает Report, об этом заявил в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

По его словам, предложение выдвинуто президентом Ильхамом Алиевым.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению.

В рамках соглашения Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан отчитывается перед совместной технической комиссией Мониторингового комитета ОПЕК по ежесуточной нефтедобыче и выполняет взятое на себя обязательство.