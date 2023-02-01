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Одно из крупнейших европейских ПГХ остановлено на три дня из-за пожара

Одно из крупнейших европейских ПГХ остановлено на три дня из-за пожара Подземное газохранилище (ПГХ) "Реден" в Германии остановлено на три дня из-за пожара.
Энергетика
1 февраля 2023 г. 09:45
Одно из крупнейших европейских ПГХ остановлено на три дня из-за пожара

Подземное газохранилище (ПГХ) "Реден" в Германии остановлено на три дня из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом сообщил оператор газохранилища компания Astora.

"В целях безопасности ПГХ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля)… Инцидент не повлиял на безопасность поставок", - говорится в пресс-релизе оператора. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

"Реден" является одним из крупнейших ПГХ в Европе и самым крупным в Германии, его мощность составляет 4,2 млрд кубометров.

По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас хранилище заполнено на 90,29% (3,8 млрд кубометров газа). Входило в Gazprom Germania. 1 апреля 2022 года группа "Газпром" прекратила участие в своей немецкой дочерней компании и всех принадлежащих ей активах.

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Версия на английском языке One of Europe's largest UGS facilities shut down for 3 days due to fire

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