Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве

Один из крупнейших в Британии поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.

Один из крупнейших в Британии поставщиков энергии компания Bulb объявила о банкротстве из-за высоких мировых цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на Prime, ранее британские СМИ сообщали, что правительство готовит чрезвычайный план действий на случай банкротства компании Bulb, которая является седьмым крупнейшим в стране поставщиком энергии и обслуживает 1,7 миллиона человек.

Источники в энергосекторе рассказывали, что шли переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые могли выкупить компанию.

"Мы приняли непростое решение поддержать перевод Bulb под специальное управление. Этот процесс создан для того, чтобы защитить клиентов Bulb, гарантировать, что никаких изменений не будет в поставках, и защитить остаток на счете… "Мы начали рассматривать варианты привлечения финансирования и были рады получить множество планов от различных инвесторов по финансированию нашего бизнеса, тем не менее энергетический кризис в Великобритании и во всем мире вызвал озабоченность инвесторов, которые не могут действовать, пока оптовые цены такие высокие, а ценовой потолок означает, что в настоящее время компании поставляют энергию со значительными потерями", — говорится в заявлении.

Специальное управление позволит компании функционировать в штатном режиме и клиентам не нужно будет принимать никаких мер.

Компания назвала причиной банкротства рекордные цены на газ и их крайнюю волатильность. Отмечается, что дефицит поставок вкупе с низким экспортом газа из России и растущим спросом означает, что цены останутся высокими и непредсказуемыми. Одной из причин роста цен на газ компания называет и геополитические споры вокруг газопровода "Северный поток 2".

В Британии с начала года обанкротились уже 25 энергетических компаний из-за подорожания газа.