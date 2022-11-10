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Один из причалов КТК возобновит работу в течение нескольких дней

Один из причалов КТК возобновит работу в течение нескольких дней Одно из находившихся на ремонте выносных причальных устройств (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может вернуться в эксплуатацию после ремонта в течение пары дней.
Энергетика
10 ноября 2022 г. 10:53
Один из причалов КТК возобновит работу в течение нескольких дней

Одно из находившихся на ремонте выносных причальных устройств (ВПУ-2) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может вернуться в эксплуатацию после ремонта в течение пары дней.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах парламента.

"В течение пары дней, если не будет штормового предупреждения, второй ВПУ заходит в действие", - сказал он.

По его словам, после завершения ремонта на ВПУ-2 аналогичные работы начнутся на ВПУ-3.

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

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