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Один человек пострадал во время пожара на этилен-полиэтиленовом заводе SOCAR

Один человек пострадал во время пожара на этилен-полиэтиленовом заводе SOCAR Сегодня на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на участке получения и выпуска газовых продуктов произошел пожар.
Энергетика
13 июня 2023 г. 14:46
Один человек пострадал во время пожара на этилен-полиэтиленовом заводе SOCAR

Сегодня на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на участке получения и выпуска газовых продуктов произошел пожар.

Об этом Report сообщили в ООО SOCAR Downstream Management.

Как сообщается, согласно первоначальной версии, пожар произошел в хранилище сырья.

"После регистрации пожара к месту происшествия прибыли подразделения Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время продолжаются соответствующие меры по охлаждению.

Во время пожара пострадал один человек", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке One injured in fire at SOCAR ethylene-polyethylene plant
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Etilen-Polietilen zavodunda yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb

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