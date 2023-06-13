Один человек пострадал во время пожара на этилен-полиэтиленовом заводе SOCAR

Сегодня на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на участке получения и выпуска газовых продуктов произошел пожар.

Сегодня на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на участке получения и выпуска газовых продуктов произошел пожар.

Об этом Report сообщили в ООО SOCAR Downstream Management.

Как сообщается, согласно первоначальной версии, пожар произошел в хранилище сырья.

"После регистрации пожара к месту происшествия прибыли подразделения Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время продолжаются соответствующие меры по охлаждению.

Во время пожара пострадал один человек", - говорится в заявлении.