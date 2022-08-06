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Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач

Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач Из-за обстрела Запорожской АЭС повреждены линии электропередач, четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы.
Энергетика
6 августа 2022 г. 12:36
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач

Из-за обстрела Запорожской АЭС повреждены линии электропередач, четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Запорожской ОГА Александра Старуха в Facebook.

По его данным, вчера вечером обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. "Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - добавил он.

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