О нас

Очередная встреча "Азеригаз" с предпринимателями состоится в Шемкире

Очередная встреча "Азеригаз" с предпринимателями состоится в Шемкире Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в рамках акции "Открытый микрофон" проведет встречу с предприним
Энергетика
22 сентября 2022 г. 10:36
Очередная встреча Азеригаз с предпринимателями состоится в Шемкире

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в рамках акции "Открытый микрофон" проведет встречу с предпринимателями в Шемкирском районе.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Сообщается, что акция состоится перед зданием Центра Гейдара Алиева в городе Шемкир.

"Мобильная приемная" будет открыта для предпринимателей с 15:00 до 16:00 23 сентября. Предложения и проблемы любого рода будут изучены на месте и приняты соответствующие решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”ın sahibkarlarla növbəti görüşü Şəmkirdə keçiriləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
21 сентября 2022 г. 19:05
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
21 сентября 2022 г. 19:01
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
21 сентября 2022 г. 18:58
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
21 сентября 2022 г. 18:53
Глава государства: Проявления армянского вандализма есть в каждом селе, в каждом городе
Глава государства: Проявления армянского вандализма есть в каждом селе, в каждом городе
21 сентября 2022 г. 18:50
Азербайджанский лидер: Освобождение Лачынского и Кяльбаджарского районов имеет особое значение
Азербайджанский лидер: Освобождение Лачынского и Кяльбаджарского районов имеет особое значение
21 сентября 2022 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi