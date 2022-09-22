Очередная встреча "Азеригаз" с предпринимателями состоится в Шемкире

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в рамках акции "Открытый микрофон" проведет встречу с предприним

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в рамках акции "Открытый микрофон" проведет встречу с предпринимателями в Шемкирском районе.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

Сообщается, что акция состоится перед зданием Центра Гейдара Алиева в городе Шемкир.

"Мобильная приемная" будет открыта для предпринимателей с 15:00 до 16:00 23 сентября. Предложения и проблемы любого рода будут изучены на месте и приняты соответствующие решения.