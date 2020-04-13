Очередная партия азербайджанской нефти доставлена в Одессу

Очередной танкер с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ (Беларусь) прибыл в порт Одессы 12 апреля вечером.

Как сообщает Report, об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он отметил, что разгрузка нефти в объеме 85 тыс. тонн продолжается

Как сообщалось, SOCAR 8 апреля отправил в Беларусь новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса. В марте SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Ранее "Белнефтехим" сообщал, что азербайджанская компания может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.