Оценочная скважина на месторождении "Карабах" будет пробурена во втором полугодии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Оценочная скважина KPS-4 на месторождении "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия будет пробурена во втором полугодии (в третьем квартале) этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта Нусрат Алиев на общественных слушаниях по документу об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

По его словам, работы по первичному проектированию разработки месторождения завершатся к концу этого месяца:

"Затем начнется основной этап проектирования, который будет завершен к концу года".

Буровые работы будут производиться буровой установкой "Деде Горгуд". Проектная глубина скважины составит 3 500 м.

Месторождение "Карабах" находится в акватории НГДУ "28 мая" ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

20 декабря 2017 года SOCAR и Statoil согласовали ключевые принципы перспективного сотрудничества по рисковому договору по месторождению "Карабах". Буровые работы будут выполняться в рамках этого соглашения.

Месторождение "Карабах" расположено в 120 км от Баку, в 85 км к востоку от побережья Абшеронского полуострова, в 20-25 км к северо-востоку от "Нефтяных Камней" и "Гюнешли". Общая площадь месторождения составляет 11 тыс. гектаров.