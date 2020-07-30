О нас
Report Georgia

Оценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года

Оценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года Процесс оценки экологического и социального воздействия планируется завершить в декабре 2020 года
Энергетика
30 июля 2020 г. 12:06
Оценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года

С участием представителей Министерства энергетики Азербайджана, компаний ACWA Power, 5 Capitals и ООО Eco Energy в онлайн-формате обсуждено текущее состояние процесса оценки экологического и социального воздействия проекта ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.

Процесс экологической и социальной оценки на территориях, где будет построена ветряная электростанция мощностью 240 МВт, в Хызинском и Абшеронском районах начался с марта текущего года в рамках соглашения, подписанного Министерством энергетики с саудовской компанией ACWA Power. С целью обеспечения соответствия оценки международным требованиям, компания ACWA Power привлекла к процессу консалтинговые компании - 5 Capitals и ООО Eco Energy. В обоих районах были проведены предварительные исследования флоры и фауны, завершились археологические, ботанические, герпетологические и радиационные наблюдения.

Отмечено, что в настоящее время продолжаются социологические опросы, наблюдения и оценки. На очередном этапе планируется проведение лабораторного анализа образцов воздуха, воды и почвы, мониторинга звука и прочие мероприятия.

Процесс оценки экологического и социального воздействия планируется завершить в декабре 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоImpact assessment of wind energy project to be complete by year's end
Версия на азербайджанском языке ФотоKülək enerjisi layihəsinin təsirinin qiymətləndirməsi bu ilin sonunda tamamlanacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление
26 июля 2020 г. 09:45

Последние новости

13:32
ФотоВ Баку устанавливаются новые автобусные павильоны Инфраструктура
13:03
ВидеоПроводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений Армия
13:02
В Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки В регионе
12:59
В Азербайджане внедряют систему мгновенных платежей Финансы
12:59
В Азербайджане повысят контроль за аудитом финансовой отчетности банков Финансы
12:57
ЦБА: Решение по заблокированным вкладам будет скоро принято Финансы
12:51
В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19 В регионе
12:47
Эльман Рустамов: Прогноз по инфляции не изменился Финансы
12:43
Задержан мужчина, стрелявший по своим соседям в Масаллы Происшествия
12:34
ЦБА снизил учетную ставку Финансы
12:29
ФотоВ Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST" Социальная защита
12:25
Новый игрок "Сабаха" прооперирован Футбол
12:06
ФотоОценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года Энергетика
12:02
В России выявили 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
11:48
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч В регионе
Вся новостная лента