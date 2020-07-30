Оценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года

Процесс оценки экологического и социального воздействия планируется завершить в декабре 2020 года

С участием представителей Министерства энергетики Азербайджана, компаний ACWA Power, 5 Capitals и ООО Eco Energy в онлайн-формате обсуждено текущее состояние процесса оценки экологического и социального воздействия проекта ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства.

Процесс экологической и социальной оценки на территориях, где будет построена ветряная электростанция мощностью 240 МВт, в Хызинском и Абшеронском районах начался с марта текущего года в рамках соглашения, подписанного Министерством энергетики с саудовской компанией ACWA Power. С целью обеспечения соответствия оценки международным требованиям, компания ACWA Power привлекла к процессу консалтинговые компании - 5 Capitals и ООО Eco Energy. В обоих районах были проведены предварительные исследования флоры и фауны, завершились археологические, ботанические, герпетологические и радиационные наблюдения.

Отмечено, что в настоящее время продолжаются социологические опросы, наблюдения и оценки. На очередном этапе планируется проведение лабораторного анализа образцов воздуха, воды и почвы, мониторинга звука и прочие мероприятия.

Процесс оценки экологического и социального воздействия планируется завершить в декабре 2020 года.