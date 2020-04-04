Оценена готовность участников ОПЕК+ сократить добычу нефти

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+, главные участники формата поддерживают идею заседания 6 апреля, большинство участников готовы пойти на сокращение добычи нефти, вероятность консенсуса высокая.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи.

Известно, что заседание ОПЕК+ планируется провести в понедельник в формате видеоконференции.

"Генсек ОПЕК Баркиндо находится в постоянном контакте с участниками формата. На сегодняшний день атмосфера благоприятная, главные участники формата также поддерживают идею заседания. Вероятность консенсуса высокая, ибо большинство участников готовы пойти на сокращение нефтедобычи. На данный момент ситуация более ясна, чем это было вчера. Доля оптимизма присутствует", - сообщил источник.