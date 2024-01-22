Объявлены сроки окончательного решения по расширению TAP

Окончательное решение о расширении Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, будет принято до марта.

Окончательное решение о расширении Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, будет принято до марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на итальянскую прессу.

Было отмечено, что окончательное решение консорциума TAP и пяти его членов, то есть акционеров консорциума - Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) , британской BP, итальянской Snam, бельгийской Fluxys и испанской Enagàs - станет известно к марту.

Отмечается, что если будет удвоена пропускная способность трубопровода, а точнее доведена с нынешних 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров, то наряду со структурными вмешательствами на компрессорных станциях, необходимо будет осуществить административные и нормативные изменения в трех странах-участницах - Греции, Албании и Италии, а также выдать разрешения.

До сих пор объем транспортируемого азербайджанского газа по TAP составлял 30 млрд кубометров. Из этих объемов 24 млрд кубометров было транспортировано в Италию, а оставшиеся 6 млрд кубометров - в Грецию.