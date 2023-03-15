"Азеригаз" предоставляет услуги в общей сложности 2 млн 500 тыс. абонентов

Полное устранение естественной монополии в частной газификации в Азербайджане и свободное осуществление этого процесса всеми подрядчиками и предпринимателями с 2022 года привело к экономии средств около 30 тыс. граждан.

Полное устранение естественной монополии в частной газификации в Азербайджане и свободное осуществление этого процесса всеми подрядчиками и предпринимателями с 2022 года привело к экономии средств около 30 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Роль государственных органов в защите прав потребителей" заявил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

Алиев сообщил, что "Азеригаз" предоставляет услуги в общей сложности 2 млн 500 тыс. абонентов, 100 тыс. из которых относятся к категории ненаселение, а остальные - население".