Назван объем добычи и экспорта газа с месторождений АЧГ и "Шахдениз"

До 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 208,9 млрд кубометров газа.

До 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 208,9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные министерства энергетики за январь-май.

До 1 июня этого года с месторождения "Шахдениз" добыто 193,8 млрд кубометров газа.

За указанный период на экспорт было направлено 136,5 млрд кубометров газа, добытого с месторождения "Шахдениз".

АЧГ - самый крупный блок месторождений в Азербайджане. Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку и подразумевает разработку месторождений до конца 2049 года.

Соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.