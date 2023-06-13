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Назван объем добычи и экспорта газа с месторождений АЧГ и "Шахдениз"

Назван объем добычи и экспорта газа с месторождений АЧГ и "Шахдениз" До 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 208,9 млрд кубометров газа.
Энергетика
13 июня 2023 г. 15:02
Назван объем добычи и экспорта газа с месторождений АЧГ и Шахдениз

До 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто 208,9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные министерства энергетики за январь-май.

До 1 июня этого года с месторождения "Шахдениз" добыто 193,8 млрд кубометров газа.

За указанный период на экспорт было направлено 136,5 млрд кубометров газа, добытого с месторождения "Шахдениз".

АЧГ - самый крупный блок месторождений в Азербайджане. Соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку и подразумевает разработку месторождений до конца 2049 года.

Соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

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Версия на английском языке Volume of gas produced and exported from ACG and Shah Deniz announced
Версия на азербайджанском языке Bu il AÇG və “Şahdəniz”dən hasil və ixrac edilən qazın həcmi açıqlanıb

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