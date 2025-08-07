Объявлен объем добычи газа с месторождения "Шахдениз"

О нас

7 августа 2025 г. 14:36
За январь-июнь этого года с месторождения "Шахдениз" в целом - с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво" суммарно добыто примерно 14 млрд кубометров газа и примерно 2 млн тонн (16 млн баррелей) конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "BP-Azerbaijan".

За отчетный период объем добычи газа с месторождения "Шахдениз" остался на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производственная мощность существующих установок "Шахдениз" в настоящее время составляет 77,2 млн (примерно 29,5 млрд в год) кубометров в день. Это примерно на 3,5 млн или 3,3% в день (примерно на 1,3 млрд или 4,4% в год) кубометров меньше в годовом сравнении.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективной площади "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о разделе продукции (PSA) по "Шахдениз" было ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (SPB: BP) (технический оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

