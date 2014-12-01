Обвал на нефтяном рынке осложнил перспективы проектов по сжиженному природному газу

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ После того, как Организация стран-экспортеров нефти на прошлой неделе решила не менять целевой объем добычи, цены на нефть резко упали, и аналитики стали пересматривать свои долгосрочные прогнозы на ее стоимость. Для газовой индустрии, сохранение цен Brent на уровне $70 или ниже выльется в снижение средних цен на сжиженный природный газ (СПГ) до $10,5 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), полагают эксперты.

"Низкие цены на нефть в течение продолжительного периода повлекут за собой вопросы рентабельности новых проектов по экспорту СПГ из Канады, Австралии, Мозамбика и Танзании, - сказал аналитик Global Gas Analytics Абишек Кумар. - Эти проекты основаны на долгосрочных контрактах, в которых присутствует элемент привязки к ценам на нефть, и дешевая нефть увеличит период их окупаемости".

В случае с мозамбикским проектом, его оператор Anadarco уже заключил соглашения на поставку 75% из 10 млн тонн в год, которые терминал будет производить на первом этапе. Как стало известно в феврале из информированных источников, структура ценообразования предусматривает привязку на 50% к стоимости "японского нефтяного коктейля" (Japanese Crude Cocktail, JCC), и на 50% - к площадке Henry Hub в США. Таким образом, остается неясным, как повлияют изменения на нефтяном рынке на принятие окончательного решения об инвестициях по проекту, которое запланировано на следующий год.

В США ситуация также неясна. С падением нефтяных котировок, привязанные к нефти контракты выглядят привлекательно для покупателей, хотя с другой стороны, если нефть продолжит дешеветь, объемы добычи нефти на сланцевых месторождениях в стране могут уменьшиться, что приведет к сокращению производства сопутствующего природного газа, а это, в свою очередь, повысит его стоимость.

Аналитики отмечают, что многие СПГ-проекты в США приближаются к той стадии, когда от операторов требуется принятие окончательного решения об инвестициях. Тем временем поиск покупателей топлива в условиях существенных ценовых колебаний осложняется, указывает Report со ссылкой на Интерфакс.

В Азии, тем временем, спотовые цены на СПГ уже демонстрируют тенденцию к снижению. Как сообщили источники, цены на газ в ряде контрактов на поставку топлива в декабре и январе опускались ниже $10 за млн БТЕ.

Отчасти это вызвано снижением спроса на топливо на фоне умеренной погоды. Южная Корея, второй по величине импортер СПГ в мире, в январе-октябре закупила за рубежом на 2,6 млн тонн этого топлива меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики полагают, что по итогам года падение может составить 3-4 млн тонн.

В Японии, несмотря на снижение импорта на 7,9% в октябре, высокий спрос на СПГ сохраняется. Впрочем, после возобновления работ на первых ядерных реакторах в стране - а это ожидается в начале 2015 года - ситуация на газовом рынке может осложниться еще сильнее.