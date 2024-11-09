Обсуждены результаты исследования рейтинга ESG SOCAR

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, на заседании под председательством главы cовета, министра экономики Микаила Джаббарова были обсуждены результаты аудита деятельности SOCAR за первое полугодие 2024 года, фактические результаты ключевых показателей эффективности компании за 2023 год, бюджетные прогнозы на 2024 год, цели в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), результаты исследования рейтинга ESG и другие вопросы.