О нас

Обсуждены результаты исследования рейтинга ESG SOCAR

Обсуждены результаты исследования рейтинга ESG SOCAR Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
9 ноября 2024 г. 10:35
Обсуждены результаты исследования рейтинга ESG SOCAR

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, на заседании под председательством главы cовета, министра экономики Микаила Джаббарова были обсуждены результаты аудита деятельности SOCAR за первое полугодие 2024 года, фактические результаты ключевых показателей эффективности компании за 2023 год, бюджетные прогнозы на 2024 год, цели в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), результаты исследования рейтинга ESG и другие вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın ESG reytinqi üzrə aparılmış tədqiqatın nəticələri müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi