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Обсуждены предстоящие работы по второму этапу разработки ГКМ "Абшерон"

Обсуждены предстоящие работы по второму этапу разработки ГКМ "Абшерон" Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies Жан-Люком Гизиу.
Энергетика
20 июля 2023 г. 22:47
Обсуждены предстоящие работы по второму этапу разработки ГКМ Абшерон

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies Жан-Люком Гизиу.

Как сообщили Report в SOCAR, на встрече были обсуждены работы, которые предстоит проделать в связи с реализацией проекта, руководствуясь поручениями, данными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия текущего года, по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения (ГКМ) "Абшерон".

В рамках встречи было выражено удовлетворение началом добычи в июле текущего года по этапу начальной схемы добычи (НСД) разработки ГКМ "Абшерон", подчеркнуто текущее состояние проекта и его важность с точки зрения повышения производительного потенциала нашей страны.

Отметим, что разработка ГКМ "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку, ведется в два этапа. В настоящее время в рамках проекта НСД добывается ежедневно 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Abşeron” qaz-kondensat yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi üzrə görüləcək işlər müzakirə edilib

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