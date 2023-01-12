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Обсуждены предложения иностранных инвесторов по "зеленому водороду"

Обсуждены предложения иностранных инвесторов по "зеленому водороду" Представители государственных учреждений Азербайджана обсудили предложения иностранных инвесторов относительно "зеленого водорода" и ходе проведения анализов по использованию энергии морского ветра.
Энергетика
12 января 2023 г. 13:40
Обсуждены предложения иностранных инвесторов по зеленому водороду

Представители государственных учреждений Азербайджана обсудили предложения иностранных инвесторов относительно "зеленого водорода" и ходе проведения анализов по использованию энергии морского ветра.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись на 3-м заседании обновленного состава комиссии, созданной по распоряжению президента "О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года.

На заседании была заслушана презентация о правовом регулировании реализации проектов в области использования возобновляемых источников энергии, а также проведено обсуждение вопросов о деятельности комиссии, и приняты соответствующие решения.

В обсуждениях приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, обороны, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Центрального банка Азербайджана, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по разминированию, "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq investorlar "Yaşıl hidrogen"lə bağlı Azərbaycana təkliflər verib

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