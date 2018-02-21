Обсуждены перспективы экспорта азербайджанской нефти в Иорданию

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанскую нефть могут экспортировать в Иорданию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Petra, об этом было заявлено на заседании азербайджано-иорданской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проходящем в Аммане.

На встрече были затронуты вопросы поощрения инвестиций азербайджанских компаний в операции по разведке в Иордании, возможности транспортировки нефти и сжиженного природного газа.

Сопредседатели межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Гудах отметили, что будут предприняты необходимые усилия для сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

В рамках заседания достигнута договоренность об ускорении работ в связи с созданием делового совета двух стран, упрощении процедур для визитов деловых людей, обмене информацией о бизнесе и инвестициях.