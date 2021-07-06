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Обсуждены перспективы частных инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане

Обсуждены перспективы частных инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане Очередное заседание коллегии Министерства энергетики Азербайджана под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова прошло в формате видеоконференции.
Энергетика
6 июля 2021 г. 13:06
Обсуждены перспективы частных инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане

Очередное заседание коллегии Министерства энергетики Азербайджана под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова прошло в формате видеоконференции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании обсуждались результаты, достигнутые в области использования возобновляемых источников энергии в стране, расширение использования возобновляемых источников энергии с привлечением частных, в том числе иностранных инвестиций, предстоящие приоритетные задачи, а также работа, проделанная в первом полугодии текущего года, и намеченные меры.

Было отмечено, что осуществляются соответствующие меры по привлечению частных инвестиций в сферу возобновляемой энергии, созданию зеленого энергетического пространства в рамках документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", превращению освобожденных территорий в зоны зеленой энергии.

В то же время участники обсудили дальнейшие шаги в рамках соответствующих соглашений по пилотным проектам с компаниями Acwa Power, Masdar и BP.

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Версия на английском языке Prospects of private investments in renewable energy in Azerbaijan discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə özəl investisiyaların cəlbi müzakirə edilib

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