Обсуждены перспективы частных инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане

Очередное заседание коллегии Министерства энергетики Азербайджана под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова прошло в формате видеоконференции.

Очередное заседание коллегии Министерства энергетики Азербайджана под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова прошло в формате видеоконференции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании обсуждались результаты, достигнутые в области использования возобновляемых источников энергии в стране, расширение использования возобновляемых источников энергии с привлечением частных, в том числе иностранных инвестиций, предстоящие приоритетные задачи, а также работа, проделанная в первом полугодии текущего года, и намеченные меры.

Было отмечено, что осуществляются соответствующие меры по привлечению частных инвестиций в сферу возобновляемой энергии, созданию зеленого энергетического пространства в рамках документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", превращению освобожденных территорий в зоны зеленой энергии.

В то же время участники обсудили дальнейшие шаги в рамках соответствующих соглашений по пилотным проектам с компаниями Acwa Power, Masdar и BP.