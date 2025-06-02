Обсуждено включение проекта зеленого энергетического коридора в план развития ENTSO-E

Обсужден вопрос включения проекта "Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора" в 10-летний план развития (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Обсужден вопрос включения проекта "Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора" в 10-летний план развития (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как сообщает Report, обсуждения по этому вопросу прошли на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с директором Главного управления по энергетике Еврокомиссии Кристиной Лобильо Борреро, находящейся в Баку для участия в 30-й Международной выставке нефти и газа Каспия и Бакинском энергетическом форуме.

Стороны обсудили роль стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом в обеспечении энергетической безопасности и возможности расширения этого сотрудничества. На встрече также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры для экспорта природного газа и возобновляемой энергии из Азербайджана в Европу.

В частности, помимо "Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора" были обсуждены прогресс и перспективы проектов зеленых энергетических интерконнекторов "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" и "Центральная Азия-Азербайджан".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам, включенным в повестку дня третьего заседания Энергетического диалога высокого уровня Азербайджан-Европейский Союз, которое пройдет в ближайшие дни в Брюсселе.