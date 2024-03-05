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Обсуждено увеличение транспортировки казахстанской нефти по BTC

Обсуждено увеличение транспортировки казахстанской нефти по BTC
Энергетика
5 марта 2024 г. 18:30
Обсуждено увеличение транспортировки казахстанской нефти по BTC

Азербайджан и Казахстан обсудили постепенное увеличение транспортировки казахстанской нефти по экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, обсуждения прошли на встрече министра Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым в рамках визита азербайджанской делегации в Казахстан.

Стороны отметили важную роль энергетического сотрудничества в развитии двусторонних отношений. Было заявлено, что расширение энергетических связей в области возобновляемой энергетики, наряду с углеводородным сектором, является одним из приоритетных направлений в деятельности межправительственной комиссии.

Участники встречи высоко оценили сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" по принятию практических шагов по разнонаправленному транзиту казахстанской нефти через Азербайджан, реализации соглашения о ежегодной транспортировке 1,5 млн тонн нефти по BTC и постепенному увеличению объемов транcпортировки.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой проекта Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan discuss boosting Kazakh oil transportation via BTC pipeline
Версия на азербайджанском языке BTC ilə Qazaxıstan neftinin nəqlinin artırılması müzakirə edilib

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