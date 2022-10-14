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Обсуждено создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях

Обсуждено создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Обсуждены предстоящие работы по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Энергетика
14 октября 2022 г. 17:17
Обсуждено создание зоны зеленой энергии на освобожденных территориях

Обсуждены предстоящие работы по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, состоялось первое заседание рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях.

На заседании под председательством руководителя рабочей группы, министра Пярвиза Шахбазова была рассмотрена работа, связанная с реализацией "Плана мероприятий по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях в 2022-2026 годах", а также предстоящие задачи. Была заслушана презентация об основных положениях плана мероприятий и проведены обсуждения на эту тему.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının yaradılması müzakirə edilib

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