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Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
Энергетика
20 января 2022 г. 23:01
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОПЕК

В ходе рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи генсек выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев был первым лидером, который в 2016 году для стабилизации мирового рынка нефти на Всемирном экономическом форуме призвал все страны - члены ОПЕК и не входящие в организацию - объединить усилия и работать вместе. По словам М.Баркиндо, эта инициатива вызвала широкое обсуждение в вышеуказанных государствах, и именно при поддержке Президента Азербайджана в декабре 2016 года в короткие сроки был создан формат ОПЕК+. Генсек заявил, что совместная деятельность в данном формате способствовала стабилизации цен на мировых рынках нефти.

Говоря об успешном сотрудничестве в ОПЕК+, Д.Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества в этом формате. Он подчеркнул, что под руководством генсека М.Баркиндо были предприняты успешные шаги, в результате чего мировые цены на нефть стабилизировались.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla OPEC arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

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