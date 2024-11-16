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Микаил Джаббаров обсудил с главой Egmont Group меры по развитию "зеленой" экономики

Микаил Джаббаров обсудил с главой Egmont Group меры по развитию "зеленой" экономики Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с исполнительным секретарем Egmont Group, специализированное объединение подразделений финансовой разведки, Жеромом Бюмоном меры в области развития "зеленой" экономики.
Энергетика
16 ноября 2024 г. 19:24
Микаил Джаббаров обсудил с главой Egmont Group меры по развитию зеленой экономики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с исполнительным секретарем Egmont Group, специализированное объединение подразделений финансовой разведки, Жеромом Бюмоном меры в области развития "зеленой" экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, на встрече также состоялся обмен мнениями о преимуществах фискальных механизмов для устойчивого развития и вопросах сотрудничества в потенциальных областях.

На встрече была предоставлена информация о стратегических целях Egmont Group, системе и принципах финансового мониторинга.

Были отмечены меры, реализуемые в нашей стране по формированию и развитию финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами, подчеркнута важность углубления сотрудничества с Egmont Group в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Egmont Group mull measures to advance green economy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Eqmont Qrup” ilə “yaşıl iqtisadiyyat”ı müzakirə edib

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