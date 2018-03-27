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    Обсуждено развитие отношений в сфере энергетики между Азербайджаном и США

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял посла США Роберта Секуту в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, стороны обменялись мнениями о развитии отношений в сфере энергетики между Азербайджаном и США. В ходе встречи было отмечено, что работы по отдельным сегментам проекта "Южный газовый коридор" близятся к завершению, и в текущем году ожидаются важные события по итогам реализации проекта.

    В ходе встречи основное внимание было уделено вопросам регионального энергетического сотрудничества, а также роли Азербайджана в формате ОПЕК + в обеспечении стабильности на мировом рынке нефти и будущим перспективам. Министр еще раз подчеркнул вклад посла в расширение двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе во время его дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

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