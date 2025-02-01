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Обсуждено расширение сотрудничества SOCAR и пакистанских нефтегазовых компаний

Обсуждено расширение сотрудничества SOCAR и пакистанских нефтегазовых компаний Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом.
Энергетика
1 февраля 2025 г. 18:51
Обсуждено расширение сотрудничества SOCAR и пакистанских нефтегазовых компаний

Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о статусе проектов, обсуждаемых в настоящее время между SOCAR и пакистанскими нефтегазовыми компаниями, достигнутом прогрессе и целях, а также были рассмотрены новые возможности сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə Pakistan şirkətləri arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

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