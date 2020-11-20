Обсуждено азербайджано-британское сотрудничество по возобновляемой энергетике

На встрече особо отмечалось, что освобожденные от оккупации регионы обладают высоким потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой энергии

Состоялась онлайн-встреча между руководителем аппарата Министерства энергетики Зауром Мамедовым и директором департамента международной торговли посольства Великобритании в Азербайджане и региональным руководителем по энергетическим вопросам Джоэлом Дербиширом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

З.Мамедов отметил, что освобождение оккупированных земель обеспечит более надежную безопасность наших энергетических проектов.

Далее была представлена информация о реформах в сфере энергетики в Азербайджане, переходе к либеральным рыночным механизмам, законодательных актах в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности и процессе разработки проекта закона “Об энергетике”. В то же время, была представлена информация о проделанной работе в области возобновляемой энергетики, пилотных проектах в области солнечной и ветровой энергии, вопросах международного сотрудничества в этой области, возобновляемом энергетическом потенциале в стране, в том числе о перспективах использования энергии ветра на море.

На встрече особо отмечалось, что освобожденные от оккупации регионы обладают высоким потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой энергии. Было отмечено, что целесообразно изучить возможности совместного сотрудничества как в этих сферах, так и в направлении развития в морской ветровой энергетики, энергосбережения и пр.