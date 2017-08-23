Обсуждена программа бурения скважины на платформе №5 месторождения "Гюнешли"

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Тресте комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония вручения сертификатов молодым буровикам, окончившим курсы Learning Landmark компании Haliburton.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии приняли участие вице-президенты Яшар Лятифов и Бахрам Гусейнов, представители головного офиса, Научно-исследовательского проектного института нефти и газа, ПО "Азнефть", Треста комплексных буровых работ, противофонтанной горноспасательной военизированной части.

На мероприятии обсуждена программа бурения скважины №330 на платформе №5 месторождения "Гюнешли". Участники мероприятия поделились мнениями о подготовке к бурению, возможных рисках и способах их устранения.

Кроме того, на мероприятии дана информация о деятельности аналитической проектной группы Well Plan, созданной при Тресте комплексных буровых работ, которая успешно осуществляет мониторинг выполнения рабочих планов. В группе работают молодые специалисты, из них 12 человек освоили программу Landmark Learning в этом году.

В завершение молодым буровикам были вручены сертификаты об успешном окончании программы.