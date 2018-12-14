Общий экономический потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане оценивается в 26,9 тыс. МВт

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Общий экономический потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается в 26 940 МВт.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Джамиль Меликов на круглом столе "Сотрудничество между государственным и частным секторами в разработке законодательства о возобновляемых источниках энергии" в Баку.

По его словам, наибольший экономический потенциал у солнечной энергии, он оценивается в 23 040 МВт: "Мощность ветровой энергии составляет 3 000 МВт, гидроэнергии - 520 МВт, биоэнергии - 380 МВт, геотермальной энергии - 40 термальных единиц".

Зампред агентства сообщил, что в ближайшие годы планируется создание 420 МВт генерирующих мощностей. Он отметил, что из них 350 МВт придется на ветровую, 50 МВт – солнечную и 20 МВт - биоэнергию.