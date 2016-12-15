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    Обрушение части эстакады не повлияло на добычу в НГДУ имени Н.Нариманова

    На месте происшествия нет сооружения, оборудования, трубопровода, относящегося к добыче

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обрушение в море эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть", которое произошло сегодня примерно в 05:00, не повлияло на добычу в НГДУ. 

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель гендиректора штаба, созданного в ПО "Азнефть", Баламирза Агарагимов.

    Он отметил, что на месте происшествия нет сооружения, оборудования, трубопровода, относящегося к добыче.

    Отметим, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек). 

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