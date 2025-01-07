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Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии Сербия видит в Азербайджане важного партнера в обеспечении своей энергетической безопасности.
Энергетика
7 января 2025 г. 14:50
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии

Сербия видит в Азербайджане важного партнера для обеспечения своей энергетической безопасности.

Об этом Report сказал доктор в области энергетического права и политики Страхинья Обренович.

По его словам, растущая роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке открывает для региона Западных Балкан возможность ориентироваться на новые источники поставок.

"В последние годы наметилась тенденция к активизации сотрудничества между Сербией и Азербайджаном, что обусловлено прекрасными политическими отношениями между двумя странами", - сказал Обренович.

По словам эксперта, регион Балкан заинтересован в том, чтобы диверсифицировать поставки газа, поскольку для евроинтеграции страны должны снизить свою зависимость от российских источников.

Говоря о проектах, с помощью которых Сербия сможет повысить устойчивость энергоснабжения, Обренович отметил газовую электростанцию, которая будет строиться в городе Ниш совместно с Азербайджаном.

"Энергетический переход особенно сложен для стран Западных Балкан, которые в производстве электроэнергии до сих пор полагаются на уголь. <…> Проект (строительства газовой электростанции) появился в тот момент, когда возник вопрос о надежном электро- и теплоснабжении", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в ноябре этого года указал на важность переговорного процесса между Баку и Белградом по сотрудничеству в энергетической сфере и строительству газовой электростанции.

В свою очередь министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович на встрече в Белграде с заместителем министра экономики Азербайджана Анаром Ахундовым и делегацией Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в декабре заявила о планах сербской стороны по подписанию в ближайшем будущем соглашения о строительстве газовой электростанции в Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Obrenoviç: "Azərbaycan Serbiyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm tərəfdaşdır"
Версия на английском языке Obrenovic: Azerbaijan seen as important partner in ensuring Serbia's energy security

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