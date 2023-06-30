Обновляются электросети отдаленных сел Лачына

К домам и государственным объектам, расположенным в центре Лачына, проложены новые подземные линии электропередачи 0,4 Кв.

К домам и государственным объектам, расположенным в центре Лачына, проложены новые подземные линии электропередачи 0,4 Кв.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, на территории Лачынского района все воздушные линии напряжением 0,4 Кв и 35 Кв заменяются на подземные линии.

Было отмечено, что продолжается прокладка новой электролинии протяженностью 40 км к отдаленным селам Минкенд и Агбулаг.

От подстанции 110/35/10 Кв в Лачын строится подземная кольцевая линия 35 Кв, благодаря которой можно будет обеспечить электроэнергией любую часть Лачына.