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Обновляются электросети отдаленных сел Лачына

Обновляются электросети отдаленных сел Лачына К домам и государственным объектам, расположенным в центре Лачына, проложены новые подземные линии электропередачи 0,4 Кв.
Энергетика
30 июня 2023 г. 13:07
Обновляются электросети отдаленных сел Лачына

К домам и государственным объектам, расположенным в центре Лачына, проложены новые подземные линии электропередачи 0,4 Кв.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, на территории Лачынского района все воздушные линии напряжением 0,4 Кв и 35 Кв заменяются на подземные линии.

Было отмечено, что продолжается прокладка новой электролинии протяженностью 40 км к отдаленным селам Минкенд и Агбулаг.

От подстанции 110/35/10 Кв в Лачын строится подземная кольцевая линия 35 Кв, благодаря которой можно будет обеспечить электроэнергией любую часть Лачына.

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Версия на азербайджанском языке Laçının ən ucqar kəndlərinin elektrik şəbəkəsi yenilənir

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