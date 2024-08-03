Обновляется электросеть 7 сел Кюрдамирского района

10:59

Обновляются электрические сети семи сел Кюрдамирского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в селах Ахтачи, Ахтачи Гарабуджаг, Пирекодже, Хялься, Годжалы и Хаджимустафалы Кюрдамирского района обновлены линии электропередач 0,4 и 10 кВ, трансформаторные подстанции старого типа заменены на новые энергоцентры. Всего в этих селах установлено 16 трансформаторных подстанций, установлены счетчики типа СМС.

В селе Мурадхан, где проживает более 500 абонентов, полностью обновлена электросеть. В рамках проводимых работ в селе устанавливаются 14 подстанций, а также новые линии электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ.