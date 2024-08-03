О нас

Обновляется электросеть 7 сел Кюрдамирского района

Обновляется электросеть 7 сел Кюрдамирского района 10:59
Энергетика
3 августа 2024 г. 11:48
Обновляется электросеть 7 сел Кюрдамирского района

Обновляются электрические сети семи сел Кюрдамирского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в селах Ахтачи, Ахтачи Гарабуджаг, Пирекодже, Хялься, Годжалы и Хаджимустафалы Кюрдамирского района обновлены линии электропередач 0,4 и 10 кВ, трансформаторные подстанции старого типа заменены на новые энергоцентры. Всего в этих селах установлено 16 трансформаторных подстанций, установлены счетчики типа СМС.

В селе Мурадхан, где проживает более 500 абонентов, полностью обновлена электросеть. В рамках проводимых работ в селе устанавливаются 14 подстанций, а также новые линии электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kürdəmirin 7 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenilənir

Экслюзивные новости

Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi