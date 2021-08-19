О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане 

Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане  С учетом остатков запасов на начало года, в январе-июне 2021 года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.
Энергетика
19 августа 2021 г. 15:33
Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане 

С учетом остатков запасов на начало года, в январе-июне 2021 года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 86,1% запасов газа сформировалось за счет добычи, 13,9% - остатков запасов на начало года.

Сообщается, что 35,8% природного газа потреблено, 51,7% - экспортировано, 9,7% - остатки запасов на начало июля, потери составили 2,8%.

62,2% природного газа было потреблено на производственные нужды, 37,8% - продано населению.

В январе-июне текущего года было экспортировано 8 млрд 992,2 млн кубометров природного газа, или на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan announces volume of marketable gas reserves 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əmtəəlik təbii qaz ehtiyatları açıqlanıb

Самое важное

Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi