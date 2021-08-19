Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане

С учетом остатков запасов на начало года, в январе-июне 2021 года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.

С учетом остатков запасов на начало года, в январе-июне 2021 года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 86,1% запасов газа сформировалось за счет добычи, 13,9% - остатков запасов на начало года.

Сообщается, что 35,8% природного газа потреблено, 51,7% - экспортировано, 9,7% - остатки запасов на начало июля, потери составили 2,8%.

62,2% природного газа было потреблено на производственные нужды, 37,8% - продано населению.

В январе-июне текущего года было экспортировано 8 млрд 992,2 млн кубометров природного газа, или на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.