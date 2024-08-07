Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане

В январе-июне 2024 года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 21 млрд 870,9 млн кубометров с учетом остатков запасов на начало года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно данным, 27,5% природного газа потреблено, 59,8% - экспортировано, 10,2% - остатки запасов на начало июля, потери составили 2,5%.

59,8% природного газа было потреблено на производственные нужды, 40,2% - продано населению.

В январе-июне текущего года экспортировано 13 млрд 079,6 млн кубометров природного газа, или на 10,8% больше, чем за тот же период 2023 года.