Обнародованы показатели потребления природного газа по регионам Азербайджана

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Объем потребления природного газа населением Азербайджана в первом квартале года увеличился в годовом исчислении на 1,8% и составил 1 278,3 млн кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 33,4% пришлось на долю Баку, 4,4% - Нахчыванскую АР, 17,7% - Аранский, 13,2% - Гянджа-Газахский, 9% - Абшеронский, 6,7% - Лянкяранский, 5,3% - Шеки-Загатальский, 5,2% - Губа-Хачмазский, 2,8 % - Горно-Ширванский, 2,3% - Верхне-Карабахский экономический районы.

Отмечается, что с учетом остатков запасов на начало года в январе-марте 2017 года объем запасов товарного природного газа составил 6 762,3 млн кубометров. За счет добычи сформировалось 69,8% (4,7 млрд кубометров), остатков 25,4% (1,7 млрд кубометров), импорта - 4,8% (326 млн кубометров) запасов.

На нужды производства ушло 59,7% потребленного в стране газа, 40,3% газа продано населению.

В январе-марте 2017 года экспортировано 2 357,2 млн кубометров природного газа, что на 2% превышает аналогичный показатель за 2016 год.