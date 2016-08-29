Обнародованы общие объемы добычи газа на месторождении "Умид"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ За весь период эксплуатации с месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто более 1 млрд. кубометров газа и 160 тыс. тонн конденсата. Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей сегодня в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE).

Представитель SOCAR отметил, что на месторождении "Умид" действуют скважины №10 и №12, а также идут работы по бурению скважины №14 глубиной 6 500 м.

"Глубина скважины доведена до 6 200 м. Мы возлагаем большие надежды на эту скважину, так как в рамках разработки месторождения "Умид" здесь планируется установить четыре платформы и пробурить 19 скважин. Результаты бурения будут очень значимы для нас в данном вопросе", - добавил Х.Юсифзаде.

Отметим, что месторождение "Умид" открыто SOCAR в 2010 году. Это первое месторождение, открытое компанией в годы независимости. Общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата.